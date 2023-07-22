Назимов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назимова Михаил Николаевич

Мать: Назимова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назимова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Назимова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назимова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Назимова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назимова Надежда

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