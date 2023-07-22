Назимов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назимова Михаил Николаевич
Мать: Назимова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Назимова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назимова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Назимова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назимова Надежда