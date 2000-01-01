Богданов Актинидий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Богданов Семён Акиндинович
Мать ребёнка: Богданова Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Степан Акиндинович
Мать ребёнка: Богданова Ксения Михайловна
Смерть
Неизвестно