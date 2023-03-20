Тарасов Никифор Тарасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Тарасов Тарас
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Иринья Никифорова
Мать ребёнка: Тарасова Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Тарасова Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Тарасова Елена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Елена Алексеева
Смерть
Неизвестно