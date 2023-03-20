Тарасов Никифор Тарасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Никифор Тарасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Тарасов Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Иринья Никифорова

Мать ребёнка: Тарасова Елена Алексеева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Тарасова Елена Алексеева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Тарасова Елена Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Елена Алексеева

Смерть
Неизвестно
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