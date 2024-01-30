Ромашко (Луценко) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашко (Луценко) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1946

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1946

Отец: Луценко Иван Леонтьевич

Мать: - - /

Рождение ребёнка
20.04.1964

Сын: Антипин Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Антипин Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1975

Сын: Ромашка Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Ромашко Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашко Владимир Иванович

Смерть
2004
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