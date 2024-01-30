Ромашко (Луценко) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1946
Дата смерти2004
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1946
Отец: Луценко Иван Леонтьевич
Мать: - - /
Рождение ребёнка
20.04.1964
Сын: Антипин Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Антипин Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1975
Сын: Ромашка Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Ромашко Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004