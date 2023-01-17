Белякова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Добрякова Дарья Васильева

Отец ребёнка: Беляков Василий Ильин

Рождение ребёнка
18.04.1814

Сын: Беляков Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Беляков Василий Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1816

Дочь: Куракина Ксения Васильева

Отец ребёнка: Беляков Василий Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Василий Ильин

Смерть
Вычислено 1785
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