Белякова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Добрякова Дарья Васильева
Отец ребёнка: Беляков Василий Ильин
Рождение ребёнка
18.04.1814
Сын: Беляков Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Беляков Василий Ильин
Рождение ребёнка
14.01.1816
Дочь: Куракина Ксения Васильева
Отец ребёнка: Беляков Василий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1785