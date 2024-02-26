Меньщикова Екатерина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Екатерина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.2016

Сын: Меньщиков Владислав Леонидович

Отец ребёнка: Меньщиков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
13.02.2018

Сын: Меньщиков Тимофей Леонидович

Отец ребёнка: Меньщиков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
13.12.2022

Сын: Меньщиков Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Меньщиков Леонид Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Леонид Александрович

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