Меньщикова Екатерина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.2016
Сын: Меньщиков Владислав Леонидович
Отец ребёнка: Меньщиков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
13.02.2018
Сын: Меньщиков Тимофей Леонидович
Отец ребёнка: Меньщиков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
13.12.2022
Сын: Меньщиков Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Меньщиков Леонид Александрович
Бракосочетание
Неизвестно