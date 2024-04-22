Катанов Александр Фадеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: Катанов Фадей Матвеевич
Мать: Катанова Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Катанова Марья
Бракосочетание
До 1816
Жена: Катанова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Катанова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Катанов Иван Александрович
Мать ребёнка: Катанова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Василиса Александровна
Мать ребёнка: Катанова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Акулина Александровна
Мать ребёнка: Катанова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Катанов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Катанова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Катанова Марья
Смерть
Неизвестно