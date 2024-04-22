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Катанов Александр Фадеевич

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Катанов Фадей Матвеевич

Мать: Катанова Настасья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Катанова Марья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Катанова Марья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Катанова Марья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Катанов Иван Александрович

Мать ребёнка: Катанова Марья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Василиса Александровна

Мать ребёнка: Катанова Марья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Акулина Александровна

Мать ребёнка: Катанова Марья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Катанов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Катанова Марья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Катанова Марья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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