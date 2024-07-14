Костромина (Щербакова) Валентина Васильевна
Место рожденияСамойловский район, Саратовская область
Дата рождения22.04.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1949
Самойловский район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.08.1971
Рождение ребёнка
02.07.1972
Дочь: Симак Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Костромин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1977
Сын: Костромин Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Костромин Анатолий Иванович