Костромина (Щербакова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Щербакова) Валентина Васильевна

Место рождения

Самойловский район, Саратовская область

Дата рождения

22.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1949

Отец: Щербаков Василий Егорович

Мать: Щербакова Мария Ивановна

Самойловский район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.08.1971

Муж: Костромин Анатолий Иванович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1972

Дочь: Симак Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Костромин Анатолий Иванович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1977

Сын: Костромин Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Костромин Анатолий Иванович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

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