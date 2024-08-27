Розина Анна Петровна 13.11.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Розина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1902

Дата смерти

18.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Розин Петр Кириллович

Мартынова, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розина Феня Петровна

Отец ребёнка: Розин Петр Кириллович

Мартынова, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розина Зоя Петровна

Отец ребёнка: Розин Петр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розин Петр Кириллович

Рождение ребёнка
10.09.1939

Дочь: Новоселова (Розина) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Розин Петр Кириллович

Мартынова, Пышминский, Свердловская область
Смерть
18.07.1993

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