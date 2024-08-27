Розина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1902
Дата смерти18.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Розин Петр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розина Феня Петровна
Отец ребёнка: Розин Петр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розина Зоя Петровна
Отец ребёнка: Розин Петр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1939
Дочь: Новоселова (Розина) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Розин Петр Кириллович
Смерть
18.07.1993