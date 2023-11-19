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Тивилин Сергей

Место рождения

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Дети

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ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тивилин Николай

Мать: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тивилина Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тивилина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тивилина Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно
Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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