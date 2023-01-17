Козлова Пелагея Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1906
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Козлов Иван Никитин
Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван Никитин
Смерть
Неизвестно