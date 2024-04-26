Усова (Сизова) Марфа Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
До 1760
Отец: Сизов Леонтий Евдокимов
Мать: не указана
венченъ крестьянінъ григорей фининъ с҃нъ усовъ у крестьяніна Леонтія Евдокимова с҃на сизова на дочере ево девице марфе первымъ бракомъ
Бракосочетание
16.04.1780
Муж: Усов Григорий Фомин
Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
венченъ крестьянінъ григорей фининъ с҃нъ усовъ у крестьяніна Леонтія Евдокимова с҃на сизова надось ре ево девице марфе первымъ бракомъ
Смерть
Неизвестно