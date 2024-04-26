Усова (Сизова) Марфа Леонтьева До 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Сизова) Марфа Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: Сизов Леонтий Евдокимов

Мать: не указана

венченъ крестьянінъ григорей фининъ с҃нъ усовъ у крестьяніна Леонтія Евдокимова с҃на сизова на дочере ево девице марфе первымъ бракомъ
Бракосочетание
16.04.1780

Муж: Усов Григорий Фомин

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
венченъ крестьянінъ григорей фининъ с҃нъ усовъ у крестьяніна Леонтія Евдокимова с҃на сизова надось ре ево девице марфе первымъ бракомъ
Смерть
Неизвестно

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