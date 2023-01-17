Кочергина (Самгина) Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1911
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.08.1912
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Кочергин Симеон Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1915
Дочь: Анна Симеоновна
Отец ребёнка: Кочергин Симеон Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1916
Отец ребёнка: Кочергин Симеон Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.10.1918
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Кочергин Симеон Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно