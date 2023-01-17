Кочергина (Самгина) Стефанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Самгина) Стефанида Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1911

Муж: Кочергин Симеон Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.08.1912

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Кочергин Симеон Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Анна Симеоновна

Отец ребёнка: Кочергин Симеон Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1916

Сын: Кочергин Николай Семенов

Отец ребёнка: Кочергин Симеон Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.10.1918

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Кочергин Симеон Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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