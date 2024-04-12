Калафат Павел Лазарьевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти19.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Похороны
19.02.1944
Украина Днепропетровской обл.Широковской р-н юго-западная окр.с.Кривая Балка
ЦАМО Ф - 58-18002-339
Смерть
19.02.1944
Украина Днепропетровсой обл.,Широковского р-на с.Кривая Балка
Причина смерти: На войне | ЦАМО Ф - 58-18002-339