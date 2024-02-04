Телушкин Павел Иванович
Место рожденияСело Вятское, Некрасовский район, Ярославская область
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1900
Дочь: Полукарова Телушкина Тамара Павловна
Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Телушкина Мария Павловна
Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Телушкина Ольга Павловна
Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Телушкина Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Телушкина Вера Павловна
Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна