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Телушкин Павел Иванович

Место рождения

Село Вятское, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Телушкин Иван

Мать: Телушкина Поликарпова Елизавета Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телушкина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
06.05.1900

Дочь: Полукарова Телушкина Тамара Павловна

Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Телушкина Мария Павловна

Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Телушкина Ольга Павловна

Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Телушкина Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Телушкина Вера Павловна

Мать ребёнка: Телушкина Вера Михайловна

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