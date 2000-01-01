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Соколов Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1933

Дата смерти

18.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933

Отец: Соколов Пётр Григорьевич

Мать: Гутникова Марфа Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков
Смерть
18.06.1994
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