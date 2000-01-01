Соколов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1933
Дата смерти18.06.1994
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933
Отец: Соколов Пётр Григорьевич
Мать: Гутникова Марфа Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков
Смерть
18.06.1994