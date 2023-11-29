Мосийчук Николай Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосийчук Николай Авксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосийчук Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Рудка-Козинская, Волинська область
Рождение ребёнка
28.05.1916 ст.

Дочь: Мосийчук Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Мосийчук Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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