Мосийчук Николай Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосийчук Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Рудка-Козинская, Волинська область
Рождение ребёнка
28.05.1916 ст.
Дочь: Мосийчук Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Мосийчук Анна Петровна
Смерть
Неизвестно