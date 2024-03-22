Адоевская (Захарьина) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдоевская (Захарьина) Антонина Михайловна

Адоевская (Захарьина) Антонина Михайловна

Место рождения

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарьин Михаил Иванов

Мать: Захарьина Ксения Иванова

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Одоевский Фёдор Георгиевич

Отец ребёнка: Адоевский Георгий Михайлович

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адоевский Георгий Михайлович

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адоевский Георгий Михайлович

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адоевский Георгий Михайлович

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Адоевский Георгий Михайлович

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адоевский Георгий Михайлович

?, , ,
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
?, , ,
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close