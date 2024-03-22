Адоевская (Захарьина) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарьин Михаил Иванов
Мать: Захарьина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Одоевский Фёдор Георгиевич
Отец ребёнка: Адоевский Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сметанина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Адоевский Георгий Михайлович
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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