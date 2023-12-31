Маркевич (Кармалина) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.03.1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно