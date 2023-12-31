Маркевич (Кармалина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркевич (Кармалина) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.03.1886

Муж: Маркович Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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