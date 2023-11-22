Галиуллин Халим Хабибулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллин Халим Хабибулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955

Отец: Галиуллин Хабибулла

Мать: Галиуллина Зайнаб Хаппутиновна

Рождение ребёнка
12.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина Равия Файзрахмановна

Рождение ребёнка
29.03.1983

Дочь: Галиуллина Айгуль Халимовна

Мать ребёнка: Галиуллина Равия Файзрахмановна

Рождение ребёнка
29.03.1983

Дочь: Галиуллина Айгуль Халимовна

Мать ребёнка: не указана

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