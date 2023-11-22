Галиуллин Халим Хабибулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1955
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955
Отец: Галиуллин Хабибулла
Рождение ребёнка
12.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиуллина Равия Файзрахмановна
Рождение ребёнка
29.03.1983
Дочь: Галиуллина Айгуль Халимовна
Мать ребёнка: Галиуллина Равия Файзрахмановна
Рождение ребёнка
29.03.1983
Дочь: Галиуллина Айгуль Халимовна