Екатерина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Самуил Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Логинович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Степан Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Логинович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Логинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно