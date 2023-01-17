Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Афанасьевна

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Место рождения

Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Самуил Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Логинович

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Степан Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Логинович

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Логинович

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Логинович

Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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