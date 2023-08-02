Карая (Фидре) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карый / Карий / Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
31.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карый / Карий / Владимир Филиппович
Смерть
Неизвестно