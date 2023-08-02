Карая (Фидре) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карая (Фидре) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карый / Карий / Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
23.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карый / Карий / Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
31.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карый / Карий / Владимир Филиппович

Смерть
Неизвестно

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