(Karjalainen) Eva Cnutsdotter
Место рождения
Дата рождения09.09.1744
Дата смерти02.07.1775
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1744
Отец: Karjalainen Nuutti Joonaanpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1764
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.09.1768
Сын: Koivistoinen Michel Mattsson
Отец ребёнка: Koivistoinen Matts Stephansson
Смерть
02.07.1775