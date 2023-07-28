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(Karjalainen) Eva Cnutsdotter

Место рождения

Волынкина, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

09.09.1744

Дата смерти

02.07.1775

Пол

Женский

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1744

Отец: Karjalainen Nuutti Joonaanpoika

Мать: не указана

Волынкина, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
29.09.1764

Муж: Koivistoinen Matts Stephansson

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.09.1768

Сын: Koivistoinen Michel Mattsson

Отец ребёнка: Koivistoinen Matts Stephansson

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
02.07.1775
Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

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