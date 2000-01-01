Антонов Андрей Серофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Андрей Серофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1988

Дочь: Даутова Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Антонова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
09.11.1988

Дочь: Даутовы Юлия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Антонова Ирина Юрьевна

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