Антонов Андрей Серофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1988
Дочь: Даутова Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Антонова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
09.11.1988
Дочь: Даутовы Юлия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Антонова Ирина Юрьевна