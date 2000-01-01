Ветошкина Агафья Финатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетошкина Агафья Финатьевна

Ветошкина Агафья Финатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Григорий Мартемьянович

Отец ребёнка: Ветошкин Мартемьян Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Мартемьян Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Мартемьян Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Мартемьян Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Яков Мартемьянович

Отец ребёнка: Ветошкин Мартемьян Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Мартемьян Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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