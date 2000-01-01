Ветошкина Агафья Финатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Григорий Мартемьянович
Отец ребёнка: Ветошкин Мартемьян Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Яков Мартемьянович
Отец ребёнка: Ветошкин Мартемьян Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно