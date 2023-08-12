Ефанов Тимофей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфанов Тимофей Кузьмич

Ефанов Тимофей Кузьмич

Место рождения

Орловская губерния Ливенский уезд с. Дмитриевской Жермино тож.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефанов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ефанов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ефанов Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ефанов Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.