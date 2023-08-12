Ефанов Тимофей Кузьмич
Место рожденияОрловская губерния Ливенский уезд с. Дмитриевской Жермино тож.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефанов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ефанов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ефанов Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ефанов Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно