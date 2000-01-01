Климук (не известно) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1920
Дочь: Климук Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Климук Федор Степанович
Рождение ребёнка
02.02.1920
Дочь: Климук Анна Федоровна
Отец ребёнка: Климук Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно