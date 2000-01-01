Климук (не известно) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимук (не известно) Дарья Григорьевна

Климук (не известно) Дарья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1920

Дочь: Климук Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Климук Федор Степанович

Рождение ребёнка
02.02.1920

Дочь: Климук Анна Федоровна

Отец ребёнка: Климук Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климук Федор Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close