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Перия Арсен Ремзиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974

Отец: Сеитмеметов Рустем

Мать: Сеитмеметова Зера

Бракосочетание
11.09.2002

Жена: Перия Эвэлинна Таировна

Рождение ребёнка
14.04.2003

Дочь: Перия Мавиле

Мать ребёнка: Перия Эвэлинна Таировна

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.06.2005

Сын: Перия Эбазер Арсенович

Мать ребёнка: Перия Эвэлинна Таировна

Золотое Поле, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.11.2019

Сын: Перия Эрнест Арсенович

Мать ребёнка: Перия Эвэлинна Таировна

Кировское, Кировский муниципальный район, Республика Крым

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