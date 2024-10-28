Перия Арсен Ремзиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974
Отец: Сеитмеметов Рустем
Мать: Сеитмеметова Зера
Бракосочетание
11.09.2002
Жена: Перия Эвэлинна Таировна
Рождение ребёнка
14.04.2003
Дочь: Перия Мавиле
Мать ребёнка: Перия Эвэлинна Таировна
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.06.2005
Мать ребёнка: Перия Эвэлинна Таировна
Золотое Поле, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.11.2019
Мать ребёнка: Перия Эвэлинна Таировна
Кировское, Кировский муниципальный район, Республика Крым