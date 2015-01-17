Хайрутдинов Вякиль Афиятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрутдинов Вякиль Афиятович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1935

Дата смерти

17.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
17.01.2015
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