Федотов Егор (Георгий) Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Егор (Георгий) Федотович

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.04.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1876 ст.

Отец: Федот Титов

Мать: Титова Евдокия Степанова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
07.04.1876 ст.
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1903 ст.

Сын: Федотов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.

Сын: Федотов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.

Сын: Федотов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1915 ст.

Сын: Федотов Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Анна Алексеевна

Воскресенская церковь, г. Руза
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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