Федотов Егор (Георгий) Федотович
Место рождения
Дата рождения06.04.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1876 ст.
Отец: Федот Титов
Мать: Титова Евдокия Степанова
Крещение
07.04.1876 ст.
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1903 ст.
Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.
Сын: Федотов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.
Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1915 ст.
Мать ребёнка: Федотова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Анна Алексеевна
Воскресенская церковь, г. Руза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно