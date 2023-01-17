Яшин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения24.02.1903
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903
Отец: Яшин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1946
Дочь: Затонская Галина Ивановна
Мать ребёнка: Яшина Александра Дмитриевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.04.1948
Сын: Яшин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Яшина Александра Дмитриевна
Смерть
1976