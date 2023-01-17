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Яшин Иван Павлович

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Место рождения

Взглядово, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

24.02.1903

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903

Отец: Яшин Павел

Мать: не указана

Взглядово, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.06.1946

Дочь: Затонская Галина Ивановна

Мать ребёнка: Яшина Александра Дмитриевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.04.1948

Сын: Яшин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Яшина Александра Дмитриевна

Смерть
1976
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