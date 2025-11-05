Чернышев Лев
мужской, родился Неизвестно
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Chernyshev/proishozhdenie.html?familiya=�������� | https://www.analizfamilii.ru/Chernyshev/proishozhdenie.html?familiya=�������� | Представитель фамилии Чернышев может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории нашей страны. | Фамильное имя «Чернышев» входит в число самых старинных, первые упоминания о которых относятся к 15 веку. Популярность этой фамилии, входящей в сотню самых распространенных, имеет корни в глубокой древности российской истории. | Фамилия Чернышев восходит к прозвищу, полученному далеким предком. | Возможно, данная фамилия была образована от личного прозвища Черныш или Черной (архаичная форма прилагательного, соответствующая современной форме черный). Скорее всего, так могли назвать человека смуглого или черноволосого. | На Руси встречались случаи, когда имя давалось не из-за внешности ребенка, а в качестве второго, дополнительного к крестильному, самостоятельного имени. Наличие второго, мирского, имени было своеобразной данью древней славянской традиции двуименности. Ее целью было сокрытие главного, церковного имени от «нечисти» и «злых духов». Такие мирские имена нередко полностью подменяли собой имена крестильные, даже в документах выступая в качестве официальных имен. Зачастую отчество сына записывалось не от крестильного, а от мирского имени отца. Популярность мирских имен была столь велика, что к середине XIX столетия, когда завершился процесс формирования русских фамилий, оказалось, что фамильные имена, образованные от нецерковных имен, составляют значительную их часть. Таким образом, несмотря на многовековое влияние церкви в ее стремлении искоренить дохристианские традиции, многие из них, тем не менее, дожили и до наших дней. И одним из таких памятников древнерусского языка и народного творчества является | фамилия Чернышев | . | Возможно также, что поводом для прозвища стала привычка одеваться в черную одежду. Особенно часто прозвище Черный встречалось среди волжских, уральских и сибирских казаков, а также в Запорожской Сечи и в Черноморском, Азовском, Кубанском казачьих войсках. В 1628–30 годах обладатель этого прозвища, | Григорий | Саввич Черный, был гетманом Украины. | Одним из родоначальников Чернышевых является сын польского шляхтича Михаила Черницкого (по другим Чернецкого), | Иван | Михайлович, выехавший в 1493 году из Польши к великому князю Иоанну Васильевичу Третьему и, по вступлении в русскую службу, начавший писаться Чернышевым. Он был думным дворянином и воеводой сторожевого полка во время набегов крымского царевича Калги. | Со временем потомки человека с прозвищем Черныш/Черной получили фамилию Чернышевы. | На сегодняшний день фамилия Чернышев представляет собой замечательный памятник древнерусской письменности и культуры. | Источники: Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. Толковый словарь В. Даля, в 4-х т. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. Унбегаун Б.О. Русские фамилии.
Сын: Чернышев Денис
Мать ребёнка: Чернышева (Шумилина) Светлана