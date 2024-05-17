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Кива Алексей Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кива (Гайдаржи) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
04.07.1995

Дочь: Кива Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Кива (Гайдаржи) Галина Владимировна

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.2008

Дочь: Кива Ангелина Алексеевна

Мать ребёнка: Кива (Гайдаржи) Галина Владимировна

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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