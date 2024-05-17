Кива Алексей Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1995
Дочь: Кива Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Кива (Гайдаржи) Галина Владимировна
Рождение ребёнка
16.12.2008
Дочь: Кива Ангелина Алексеевна
Мать ребёнка: Кива (Гайдаржи) Галина Владимировна