(Стативко) Елизавета Михайловна
Место рожденияс. Павловка Донецкая обл.
Дата рождения1920
Дата смерти26.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Стативко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладков Гавриил
Рождение ребёнка
09.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладков Гавриил
Смерть
26.02.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно