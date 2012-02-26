(Стативко) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стативко) Елизавета Михайловна

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Место рождения

с. Павловка Донецкая обл.

Дата рождения

1920

Дата смерти

26.02.2012

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Стативко Михаил

Мать: Стативко (Фандеева) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Гавриил

Рождение ребёнка
09.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладков Гавриил

Смерть
26.02.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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