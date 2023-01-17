Лоза (Крюкова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоза (Крюкова) Елена Владимировна

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Место рождения

Красный Чикой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

21.06.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Чикой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
18.08.2007

Муж: Лоза Иван Викторович

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.04.2008

Сын: Лоза Егор Иванович

Отец ребёнка: Лоза Иван Викторович

Рождение ребёнка
04.12.2013

Дочь: Лоза Владлена Ивановна

Отец ребёнка: Лоза Иван Викторович

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