Лоза (Крюкова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.2007
Муж: Лоза Иван Викторович
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.04.2008
Сын: Лоза Егор Иванович
Отец ребёнка: Лоза Иван Викторович
Рождение ребёнка
04.12.2013
Дочь: Лоза Владлена Ивановна
Отец ребёнка: Лоза Иван Викторович