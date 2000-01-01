Есакова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Есаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Есаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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