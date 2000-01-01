Есакова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Есаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно