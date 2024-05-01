Федотов Николай Тимофеевич 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотов Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Спирина) Елена Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ, Ялуторовский у, Соловьевская вол, с. Уварово
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Федотова) Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Спирина) Елена Стефановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Федотов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Федотова (Спирина) Елена Стефановна

Смерть
После 1843

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