Федотов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ, Ялуторовский у, Соловьевская вол, с. Уварово
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Федотова) Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Спирина) Елена Стефановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Федотова (Спирина) Елена Стефановна
Смерть
После 1843