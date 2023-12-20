Окунева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окунева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Окунев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курдюкова (Окунева) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Окунев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
19.01.1955
Дочь: Чугунова (Окунева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Окунев Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно