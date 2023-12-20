Окунева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окунева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Окунев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курдюкова (Окунева) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Окунев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
19.01.1955

Дочь: Чугунова (Окунева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Окунев Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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