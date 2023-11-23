Алексей Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Праскева Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Степанида Алексеева

Мать ребёнка: не указана

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арина ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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