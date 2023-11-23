Алексей Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Праскева Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Степанида Алексеева
Мать ребёнка: не указана
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арина ... Показать все
Смерть
Неизвестно