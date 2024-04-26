Губенин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 16.06.1914
Дата смертиОколо 11.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1934
Дочь: Ксензова Галина Павловна
Мать ребёнка: Губенина Поддубная Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1936
Дочь: Пестова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Губенина Поддубная Нина Алексеевна
Смерть
Около 11.05.1989