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Губенин Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 16.06.1914

Дата смерти

Около 11.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губенина Поддубная Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.10.1934

Дочь: Ксензова Галина Павловна

Мать ребёнка: Губенина Поддубная Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.02.1936

Дочь: Пестова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Губенина Поддубная Нина Алексеевна

Смерть
Около 11.05.1989

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