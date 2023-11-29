Разумов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Разумов Иван Тетрентьевич
Мать: Разумова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Разумова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Разумова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно