Разумов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Разумов Иван Тетрентьевич

Мать: Разумова Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Разумова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Разумова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно

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