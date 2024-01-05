Власова (Лоткина) Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Лоткина) Лидия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Лоткин Илья Михайлович

Мать: Лоткина Дарья Константиновна

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