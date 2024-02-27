Ефимия Степанова
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Бракосочетание
14.04.1820 ст.
Муж: Федор Семенов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Горячкиной, из крестьян помещика Дяткова
Рождение ребёнка
01.02.1822 ст.
Сын: Семен Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Рождение ребёнка
09.04.1824 ст.
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Семенов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Федор Семенов
Смерть
Неизвестно