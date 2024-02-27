Ефимия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Степанова

Ефимия Степанова

Место рождения

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Пески, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
14.04.1820 ст.

Муж: Федор Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Горячкиной, из крестьян помещика Дяткова
Рождение ребёнка
01.02.1822 ст.

Сын: Семен Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.04.1824 ст.

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Григорий Федоров

Отец ребёнка: Федор Семенов

Пески, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.