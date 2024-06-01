Буланина Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланина Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1841 ст.

Сын: Буланин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Буланин Матвей (Матфей) Никитович

Фефилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Месяц и день рождения: 17 сентября 1841 Имя родившегося: Дмитрий Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания: Крестьянин деревни Фефилово Матфей Никитович и законная жена его М... Показать все
Смерть
Неизвестно

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