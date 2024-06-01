Буланина Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1841 ст.
Сын: Буланин Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Буланин Матвей (Матфей) Никитович
Фефилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Месяц и день рождения: 17 сентября 1841 Имя родившегося: Дмитрий Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания: Крестьянин деревни Фефилово Матфей Никитович и законная жена его М... Показать все
Смерть
Неизвестно