Якищик (Мякотко) Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якищик (Мякотко) Светлана Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1948

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1948

Отец: Мякотко Илья Петрович

Мать: не указана

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