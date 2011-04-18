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Игнатьев Владимир Николаевич
Игнатьев Владимир Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.2011
Пол
Мужской
Отец
Игнатьев Николай Владимирович
1977 г.р.
Мать
Игнатьева Екатерина Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2011
Отец:
Игнатьев Николай Владимирович
Мать:
Игнатьева Екатерина Александровна
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