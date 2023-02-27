(Тимошенко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимошенко) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Герасим

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимошенко Моисей

Отец ребёнка: Тимошенко Герасим

Смерть
Неизвестно

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