Hall Richard Crawshay
Место рожденияUpper Brook streeet, Hanover Square, Westminster, London, England, UK
Дата рождения28.03.1804
Дата смерти14.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1804
Отец: Hall Benjamin
Мать: Hall Charlotte
Upper Brook streeet, Hanover Square, Westminster, London, England, UK
Крещение
15.05.1804
London, Greater London, England, United Kingdom
Крещение
15.05.1804
Old Church,Saint Pancras,London,England
Рождение ребёнка
28.06.1830
Сын: Hall Richard Morgan
Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta
Plympton St Mary's, Devon, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
01.06.1832
Сын: Hall Charles Henry
Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta
St Thomas, Cornwall, England
Рождение ребёнка
06.09.1833
Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta
Ludford, Herefordshire, England
Рождение ребёнка
19.02.1835
Дочь: Utterson Mary Catherine
Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta
Churchill, Somersetshire, England
Рождение ребёнка
09.06.1836
Сын: Hall John
Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta
Winscombe, Avon, England
Рождение ребёнка
09.02.1840
Сын: Hall Alfred Crawshay
Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta
St Peters, Guernsey, Channel Islands
Рождение ребёнка
02.09.1840
Сын: Hall Arthur
Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta
Рождение ребёнка
31.07.1843
Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta
Bath, Somerset, England
Место жительства
1851
19 Gros Place, Bath, Somerset, England
Место жительства
1851
Бракосочетание
11.05.1859
Жена: Hall Frances Eleanor
Bath, Somerset, England. At Weston Church
From the England & Wales FreeBMD Marriage Index, 1837 -1915 Herts Guardian, agricultural Journal, And General Advertiser 17 May 1859.On 11 May at Weston Church, Bath, Richard Crawshay Hall Esq. of Ba... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hall Frances Henrietta
Weston near Bath Somerset
England Marriages 1538-1973 Transcription. Marriage place. Brimfield. County Herefordshire, England.collection. Great Britain.
Работа или профессия
Неизвестно
Рантье
Смерть
14.12.1884
Melcombe Regis, Dorset, England
Похороны
19.12.1884
Llandaff Cathedral lot 544-560