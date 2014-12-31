Hall Richard Crawshay — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hall Richard Crawshay

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Место рождения

Upper Brook streeet, Hanover Square, Westminster, London, England, UK

Дата рождения

28.03.1804

Дата смерти

14.12.1884

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1783 г.р.

Жена

1825 г.р.
Около 1805 г.р.

Дети

1830 г.р.
1832 г.р.
1833 г.р.
1835 г.р.
1836 г.р.
1840 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1804

Отец: Hall Benjamin

Мать: Hall Charlotte

Upper Brook streeet, Hanover Square, Westminster, London, England, UK
Крещение
15.05.1804
London, Greater London, England, United Kingdom
Крещение
15.05.1804
Old Church,Saint Pancras,London,England
Рождение ребёнка
28.06.1830

Сын: Hall Richard Morgan

Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta

Plympton St Mary's, Devon, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
01.06.1832

Сын: Hall Charles Henry

Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta

St Thomas, Cornwall, England
Рождение ребёнка
06.09.1833

Сын: Hall Benjamin William

Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta

Ludford, Herefordshire, England
Рождение ребёнка
19.02.1835

Дочь: Utterson Mary Catherine

Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta

Churchill, Somersetshire, England
Рождение ребёнка
09.06.1836

Сын: Hall John

Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta

Winscombe, Avon, England
Рождение ребёнка
09.02.1840

Сын: Hall Alfred Crawshay

Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta

St Peters, Guernsey, Channel Islands
Рождение ребёнка
02.09.1840

Сын: Hall Arthur

Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta

Рождение ребёнка
31.07.1843

Сын: Hall Octavius Augustus

Мать ребёнка: Hall Frances Henrietta

Bath, Somerset, England
Место жительства
1851
19 Gros Place, Bath, Somerset, England
Место жительства
1851
Бракосочетание
11.05.1859

Жена: Hall Frances Eleanor

Bath, Somerset, England. At Weston Church
From the England & Wales FreeBMD Marriage Index, 1837 -1915 Herts Guardian, agricultural Journal, And General Advertiser 17 May 1859.On 11 May at Weston Church, Bath, Richard Crawshay Hall Esq. of Ba... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hall Frances Henrietta

Weston near Bath Somerset
England Marriages 1538-1973 Transcription. Marriage place. Brimfield. County Herefordshire, England.collection. Great Britain.
Работа или профессия
Неизвестно
Рантье
Смерть
14.12.1884
Melcombe Regis, Dorset, England
Похороны
19.12.1884
Llandaff Cathedral lot 544-560
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