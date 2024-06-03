Габитова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габитов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Габитова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Габитов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Габитова Ангелина Владимировна

Отец ребёнка: Габитов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
2016

Сын: Габитов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Габитов Владимир Григорьевич

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