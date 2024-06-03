Габитова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Габитова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Габитов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Габитова Ангелина Владимировна
Отец ребёнка: Габитов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
2016
Сын: Габитов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Габитов Владимир Григорьевич