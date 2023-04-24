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Ткачева Прасковья Ивановна

Место рождения

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульженко Ткачева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Ткачев Яков Васильевич

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1898

Сын: Ткачев Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Ткачев Яков Васильевич

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ткачев Пантелей Яковлевич

Отец ребёнка: Ткачев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Перковская Ткачева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ткачев Яков Васильевич

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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