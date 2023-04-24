Ткачева Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульженко Ткачева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Ткачев Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1898
Отец ребёнка: Ткачев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ткачев Пантелей Яковлевич
Отец ребёнка: Ткачев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Перковская Ткачева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Ткачев Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно